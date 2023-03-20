Перевозят вооружение? В Совфеде призвали не продлевать зерновую сделку

«Европа, которая опирается в том числе и на поддержку генсека ООН Гутерриша, не собирается выполнять зерновую сделку с точки зрения тех причин, по которым она принималась. Речь шла о том, что если не будет зерновой сделки, то будет голод, будут страдать малообеспеченные страны. При таком отношении зерновая сделка больше не будет продлеваться. Обман – это нормальное состояние всех тех, с кем у нас на сегодняшний день конфликт. Нужно постоянно говорить о том, что зерновая сделка в тех параметрах, в которых она задумывалась, не выполняется. Но с учетом поведения и Украины, и европейских стран, зерновую сделку вряд ли целесообразно продлевать. Возможно, что они используют суда, которые приходят в Одессу якобы за зерном, для перевозки вооружений на территорию Украины», - сказал Цеков.

Сенатор также прокомментировал слова Путина, который заявил, что в случае непродления зерновой сделки Россия готова поставить Африке запланированный объем бесплатно. По словам Цекова, РФ обязательно найдет возможность для поставок зерна в Африку, минуя все трудности.

«Мы найдем возможность для поставок зерна в Африку, минуя все эти страны, которые создают нам препятствия. Не только регион Черного моря можно использовать для поставки зерна. Понятно, что с Балтийским морем сложности, но у нас есть и другие выходы. Например, через тот же самый Каспий», - резюмировал Цеков.

Ранее, 18 марта, постпред Киева при ООН Сергей Кислица заявил, что Украина выступает за продление зерновой сделки с Россией на неограниченный срок. Как отметил дипломат, соглашение следует продлить на 120 дней или же на «неограниченный период», сообщает НСН.

