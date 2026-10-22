Мигранты и парковки: Названы самые криминальные районы Москвы и Подмосковья
Алексей Коротков раскрыл в пресс-центре НСН, что количество преступлений напрямую зависит от плотности населения района.
Конкретных криминальных районов в Москве и области нет, однако чаще всего конфликтные ситуации возникают из-за парковочных мест или на национальной почве. Об этом в пресс-центре НСН рассказал начальник Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области, полковник полиции Алексей Коротков.
«Это городские округа, прилегающие к Москве, где мы соседствуем с крупными рынками, такими как "ФудСити" или "Садовод". Речь идет о Люберецком округе, Химках, Мытищах. Нужно соотносить чисто преступлений с численностью населения районов. Речь идет не о взрывном росте количества преступлений, а об участившихся конфликтах. Зачастую. они связаны с мигрантами или парковочными местами. Не могу назвать какие‑либо конкретные районы с ростом преступности, но из‑за высокой плотности населения такие проблемы действительно имеют место», — рассказал собеседник НСН.
Ранее Коротков заявил в пресс-центре НСН, что с маршрутов патрулирования за 2026 год в дежурную часть МВД вневедомственной охраной были доставлены более 43 тысяч граждан за административные правонарушения, 136 человек — за совершение преступлений и 15 человек, находящихся в федеральном розыске.
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