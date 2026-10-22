«Это городские округа, прилегающие к Москве, где мы соседствуем с крупными рынками, такими как "ФудСити" или "Садовод". Речь идет о Люберецком округе, Химках, Мытищах. Нужно соотносить чисто преступлений с численностью населения районов. Речь идет не о взрывном росте количества преступлений, а об участившихся конфликтах. Зачастую. они связаны с мигрантами или парковочными местами. Не могу назвать какие‑либо конкретные районы с ростом преступности, но из‑за высокой плотности населения такие проблемы действительно имеют место», — рассказал собеседник НСН.

Ранее Коротков заявил в пресс-центре НСН, что с маршрутов патрулирования за 2026 год в дежурную часть МВД вневедомственной охраной были доставлены более 43 тысяч граждан за административные правонарушения, 136 человек — за совершение преступлений и 15 человек, находящихся в федеральном розыске.

