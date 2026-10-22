Замглавы МИД РФ назвал условие для нормализации отношений с Западом

На XIX Веронском евразийском экономическом форуме в Стамбуле он указал, что Евросоюз ввёл против России 35 тысяч различных санкций, в отношении как физических лиц, так и организаций и компаний.

«Невозможно развивать отношения, если мы ходим по минному полю и не знаем, где рванёт и где эти санкции будут применяться», - подчеркнул дипломат.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Еврсоюз обсуждает включениев 22-й пакет антироссийских санкций новые ограничения против нефти РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

