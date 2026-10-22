Хуситы атаковали здание министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде

Хуситы нанесли удар по зданию Минобороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил военный представитель движения «Ансар Алла» Яхьи Сариа.

Россиянам посоветовали воздержаться от посещения Саудовской Аравии

«Удар был точным», - сказал он.

По его словам, за последние 48 часов было проведено четыре военные операции. Кроме здания саудовского Минобороны они были направлены ​​против объекта нефтегазовой компании Aramco на западе королевства, а также международных аэропортов в Даммаме и Абхе. Использовались баллистические ракеты и беспилотники.

Ранее йеменские хуситы выпустили ракеты по комплексу президентского дворца в Адене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: EPA / TASS
ТЕГИ:КонфликтЙеменСаудовская Аравия

Горячие новости

Все новости

партнеры