Хуситы атаковали здание министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде

«Удар был точным», - сказал он.

По его словам, за последние 48 часов было проведено четыре военные операции. Кроме здания саудовского Минобороны они были направлены ​​против объекта нефтегазовой компании Aramco на западе королевства, а также международных аэропортов в Даммаме и Абхе. Использовались баллистические ракеты и беспилотники.

Ранее йеменские хуситы выпустили ракеты по комплексу президентского дворца в Адене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

