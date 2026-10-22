Хуситы атаковали здание министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде
Хуситы нанесли удар по зданию Минобороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил военный представитель движения «Ансар Алла» Яхьи Сариа.
«Удар был точным», - сказал он.
По его словам, за последние 48 часов было проведено четыре военные операции. Кроме здания саудовского Минобороны они были направлены против объекта нефтегазовой компании Aramco на западе королевства, а также международных аэропортов в Даммаме и Абхе. Использовались баллистические ракеты и беспилотники.
Ранее йеменские хуситы выпустили ракеты по комплексу президентского дворца в Адене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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