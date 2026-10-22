Кремль назвал Абу-Даби в качестве варианта для саммита РФ-США-Украина Обновленное правительство РФ проведет сегодня первое заседание Минтранс анонсировал появление беспилотных автобусов на дорогах РФ Союз театральных деятелей России переименован в Российское театральное общество В РФС заявили о «сближении позиций» с УЕФА по допуску сборной РФ