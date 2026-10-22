Ежедневно на страже: Как Росгвардия обеспечивает безопасность массовых мероприятий

Алексей Коротков раскрыл НСН, что сотрудники Росгвардии ежедневно привлекаются для обеспечения безопасности в зонах массового скопления людей.

За время проведения пяти тысяч массовых мероприятий грубых вмешательств сотрудников Росгвардии не потребовалось, заявил в пресс-центре НСН начальник Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области, полковник полиции Алексей Коротков, добавив, что все подобные события проходят крайне спокойно.

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«Правонарушения во время массовых мероприятий происходят крайне редко — за исключением действий отдельных зачинщиков, которые нередко встречаются в местах скопления людей. На сегодняшний день, опираясь на опыт проведения более чем пяти тысяч мероприятий, могу сказать, что все они прошли успешно, без грубых вмешательств со стороны наших сотрудников. Мы привлекаемся к охране массовых мероприятий ежедневно, без выходных: это и футбольные матчи на крупных аренах, и концерты», — рассказал он.

Ранее Коротков в пресс-центре НСН рассказал, что участились попытки краж из магазинов и гипермаркетов, а ограбить квартиру или частный дом стало еще сложнее.

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