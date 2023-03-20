Путин заявил, что в случае непродления сделки Россия поставит зерно Африке бесплатно
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова бесплатно поставить Африке весь запланированный объём зерна бесплатно, сообщает РИА Новости.
Выступая на пленарном заседании международной парламентской конференции «Россия - Африка в многополярном мире» он уточнил, что Москва пойдёт на такой шаг в случае непродления зерновой сделки через 60 суток.
«Мы готовы весь тот объём, который был направлен за предыдущее время в особо нуждающиеся страны Африки, поставить в эти страны бесплатно», - подчеркнул глава государства.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия дала согласие на продление зерновой сделки только на 60 дней, сообщает RT.
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