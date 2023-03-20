Путин заявил, что в случае непродления сделки Россия поставит зерно Африке бесплатно

Выступая на пленарном заседании международной парламентской конференции «Россия - Африка в многополярном мире» он уточнил, что Москва пойдёт на такой шаг в случае непродления зерновой сделки через 60 суток.

«Мы готовы весь тот объём, который был направлен за предыдущее время в особо нуждающиеся страны Африки, поставить в эти страны бесплатно», - подчеркнул глава государства.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия дала согласие на продление зерновой сделки только на 60 дней, сообщает RT.