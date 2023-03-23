Мишустин назвал российскую продовольственную безопасность одной из самых надежных в мире

Уровень продовольственной безопасности в России – один из самых надежных в мире. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления с отчетом правительства в Госдуме.

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По словам главы кабмина, российские аграрии не подвели, а динамика роста превышает 10%. Он также заверил, что большая часть товаров, которые являются необходимыми для жизни, никуда не исчезнут.

Премьер рассказал о рекордном урожае зерновых культур, которого, по словам политика, не было даже в Советском Союзе. Большими объемами урожая могут похвастаться и масличные культуры.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в случае непродления сделки Россия поставит зерно Африке бесплатно.

