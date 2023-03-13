«Лучше создать резерв»: Генерал из Госдумы оценил продление «зерновой сделки»
Сделка позволит что-то продать и России, она не несёт опасности в военном плане, но надо позаботиться и о самообеспечении зерном, заявил в эфире НСН генерал Виктор Соболев.
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев, комментируя продление «зерновой сделки», в разговоре с НСН выразил мнение, что было бы лучше создать зерновой резерв в России.
«Я бы лучше создал резерв в нашем государстве. Мало ли какие годы нас ждут! Что-то, конечно, нужно продать, поэтому «зерновую сделку», наверное, на сегодняшний день нужно осуществить», - отметил собеседник НСН.
Зерновая сделка предполагает, что Россия обязуется не препятствовать вывозу украинского зерна и продовольствия из трёх портов, включая Одессу. Однако другая часть сделки - Меморандум Россия-ООН по нормализации российского сельхозэкспорта: Россия добивается послаблений на экспорт своего продовольствия и удобрений, но они, как заявляют в МИДе, пока не особо работают.
Зерновая сделка едва не сорвалась осенью прошлого года, когда Россия обвинила Украину в использовании беспилотников с судна в «зерновом коридоре» для атаки кораблей в порту Севастополя. Сейчас же, по мнению Соболева, продление «зерновой сделки» не несёт никакой опасности для Крыма.
«С военной точки зрения, для Крыма несёт опасность только то, если мы не справимся с ВСУ, напичканными западным вооружением. Нам очень важно исключить поступление вооружения, техники, боеприпасов в зону боевых действий. Это, в принципе, можно сделать нашими средствами», - подчеркнул генерал-лейтенант.
Он также отметил необходимость перейти к более серьезным шагам в проведении спецоперации.
«Мы до сих пор эскортируем наши стратегические материалы на Запад, к сожалению. Мы пока ведём не войну с Западом, а все ещё специальную военную операцию. На мой взгляд, нужно уже давно уничтожить объекты коммуникации на западной границе Украины с Польшей, уничтожить четыре железнодорожных узла, два тоннеля и несколько мостов. Тогда вооружением не будет поступать в зону боевых действий. Операция будет идти более успешно», - заключил Соболев.
Ранее сообщалось, что Россия готова продлить «зерновую сделку», гарантирующую безопасность украинских портов, но только на 60 дней, а не на 120, как было раньше.
За бессрочное продление зерновой сделки ранее высказался глава офиса президента Украина Владимира Зеленского Андрей Ермак. По его словам, Киев ведет консультации с членами Совета безопасности ООН.
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