«Лучше создать резерв»: Генерал из Госдумы оценил продление «зерновой сделки»

«Я бы лучше создал резерв в нашем государстве. Мало ли какие годы нас ждут! Что-то, конечно, нужно продать, поэтому «зерновую сделку», наверное, на сегодняшний день нужно осуществить», - отметил собеседник НСН.

Зерновая сделка предполагает, что Россия обязуется не препятствовать вывозу украинского зерна и продовольствия из трёх портов, включая Одессу. Однако другая часть сделки - Меморандум Россия-ООН по нормализации российского сельхозэкспорта: Россия добивается послаблений на экспорт своего продовольствия и удобрений, но они, как заявляют в МИДе, пока не особо работают.

Зерновая сделка едва не сорвалась осенью прошлого года, когда Россия обвинила Украину в использовании беспилотников с судна в «зерновом коридоре» для атаки кораблей в порту Севастополя. Сейчас же, по мнению Соболева, продление «зерновой сделки» не несёт никакой опасности для Крыма.

«С военной точки зрения, для Крыма несёт опасность только то, если мы не справимся с ВСУ, напичканными западным вооружением. Нам очень важно исключить поступление вооружения, техники, боеприпасов в зону боевых действий. Это, в принципе, можно сделать нашими средствами», - подчеркнул генерал-лейтенант.

Он также отметил необходимость перейти к более серьезным шагам в проведении спецоперации.

«Мы до сих пор эскортируем наши стратегические материалы на Запад, к сожалению. Мы пока ведём не войну с Западом, а все ещё специальную военную операцию. На мой взгляд, нужно уже давно уничтожить объекты коммуникации на западной границе Украины с Польшей, уничтожить четыре железнодорожных узла, два тоннеля и несколько мостов. Тогда вооружением не будет поступать в зону боевых действий. Операция будет идти более успешно», - заключил Соболев.

Ранее сообщалось, что Россия готова продлить «зерновую сделку», гарантирующую безопасность украинских портов, но только на 60 дней, а не на 120, как было раньше.

За бессрочное продление зерновой сделки ранее высказался глава офиса президента Украина Владимира Зеленского Андрей Ермак. По его словам, Киев ведет консультации с членами Совета безопасности ООН.

