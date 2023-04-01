СМИ: глобальный рынок изменится из-за ухода иностранных зерновых трейдеров из России

По данным агентства, Россия будет контролировать значительную часть доходов с продажи зерна после ухода крупнейших мировых трейдеров, так как огромные запасы зерна окажутся у отечественных компаний. Накануне канадская компания Viterra Limited уведомила Минсельхоз о прекращении экспортной деятельности в России с 1 июля 2023 года.



Аналитики Bloomberg полагают, что такая ситуация может сильно повлиять на мировой рынок агротоваров. Есть вероятность, что государства не будут привлекать международных трейдеров к сделкам, а будут сами договариваться о поставках зерна.



Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что производители готовой продукции из зерновых культур попросили отсрочить на полгода требование о подключении к федеральной системе «Зерно», с помощью которой власти хотят отслеживать оборот пшеницы, ячменя, бобовых и других.

