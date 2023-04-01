СМИ: глобальный рынок изменится из-за ухода иностранных зерновых трейдеров из России

Из-за ухода западных зерновых трейдеров из России геополитическое влияние страны только усилится, так как практически весь экспорт сельхозпродукции будет под контролем государства, сообщает агентство Bloomberg.

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По данным агентства, Россия будет контролировать значительную часть доходов с продажи зерна после ухода крупнейших мировых трейдеров, так как огромные запасы зерна окажутся у отечественных компаний. Накануне канадская компания Viterra Limited уведомила Минсельхоз о прекращении экспортной деятельности в России с 1 июля 2023 года.

Аналитики Bloomberg полагают, что такая ситуация может сильно повлиять на мировой рынок агротоваров. Есть вероятность, что государства не будут привлекать международных трейдеров к сделкам, а будут сами договариваться о поставках зерна.

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что производители готовой продукции из зерновых культур попросили отсрочить на полгода требование о подключении к федеральной системе «Зерно», с помощью которой власти хотят отслеживать оборот пшеницы, ячменя, бобовых и других.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
ТЕГИ:ЭкспортМинсельхозЗерно

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