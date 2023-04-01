СМИ: глобальный рынок изменится из-за ухода иностранных зерновых трейдеров из России
Из-за ухода западных зерновых трейдеров из России геополитическое влияние страны только усилится, так как практически весь экспорт сельхозпродукции будет под контролем государства, сообщает агентство Bloomberg.
По данным агентства, Россия будет контролировать значительную часть доходов с продажи зерна после ухода крупнейших мировых трейдеров, так как огромные запасы зерна окажутся у отечественных компаний. Накануне канадская компания Viterra Limited уведомила Минсельхоз о прекращении экспортной деятельности в России с 1 июля 2023 года.
Аналитики Bloomberg полагают, что такая ситуация может сильно повлиять на мировой рынок агротоваров. Есть вероятность, что государства не будут привлекать международных трейдеров к сделкам, а будут сами договариваться о поставках зерна.
Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что производители готовой продукции из зерновых культур попросили отсрочить на полгода требование о подключении к федеральной системе «Зерно», с помощью которой власти хотят отслеживать оборот пшеницы, ячменя, бобовых и других.
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