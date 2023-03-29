Эрдоган рассказал о недовольстве Путина зерновой сделкой

К недовольству российского президента турецкий лидер отнесся с пониманием. Эрдоган уточнил, что на Европу приходится 44% поставок зерна по черноморскому коридору, тогда как на Африку - 14%.

По его словам, Анкара желает продления зерновой сделки. Также он призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров.

Зерновая сделка заключена 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинской сельхозпродукции из трех портов, в том числе из Одессы. 18 марта Россия согласилась продлить соглашение на 60 дней.

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН выступил против продления зерновой сделки. По его мнению, предназначенные для транспортировки продукции корабли могут перевозить оружие.

