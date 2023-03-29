Эрдоган рассказал о недовольстве Путина зерновой сделкой
Президент РФ Владимир Путин недоволен ситуацией, когда страны Африки получают гораздо меньше зерна, чем богатые европейские государства, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает РИА Новости.
К недовольству российского президента турецкий лидер отнесся с пониманием. Эрдоган уточнил, что на Европу приходится 44% поставок зерна по черноморскому коридору, тогда как на Африку - 14%.
По его словам, Анкара желает продления зерновой сделки. Также он призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров.
Зерновая сделка заключена 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинской сельхозпродукции из трех портов, в том числе из Одессы. 18 марта Россия согласилась продлить соглашение на 60 дней.
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН выступил против продления зерновой сделки. По его мнению, предназначенные для транспортировки продукции корабли могут перевозить оружие.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru