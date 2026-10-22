При этом лазертаг-клубы не обладают быстрой окупаемостью ввиду больших затрат, соответственно, высокую арендную плату платить торговым центрам они не смогут, считает он.

«Статус официального вида спорта у лазертага сможет повлиять на увеличение трафика и на заполнение площадей, но торговые центры это точно не спасет, потому что такие клубы не смогут платить высокую аренду. К сожалению, об окупаемости качественно говорить не приходится. Потому что затраты на оборудование все равно достаточно существенные. Я бы сказал, что это окупаемость такого бизнеса — не менее 7-8 лет», — пояснил Шакиров.

Ранее Булат Шакиров объяснял НСН, что торговые центры прибегают к разным стратегиям избежать банкротства, например, в курортных городах эти здания начали превращать в апартаменты.

