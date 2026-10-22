Не развлечение, а спорт: Как лазертаг поможет торговым центрам
В условиях жесточайшего кризиса новый статус лазертага поможет торговым центрам, но панацеей не станет, заявил НСН Булат Шакиров.
Статус официального вида спорта у лазертага поможет занять пустующие площади в торговых центрах и увеличить их посещаемость, так как клубы помимо развлекательной функции также станут базой для турниров и тренировок, заявил НСН президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
Лазертаг официально признан видом спорта в РФ. Федерация лазерного боя России успешно прошла государственную аккредитацию и теперь турниры имеют официальный статус, сообщил Минспорт. Кроме того, участники соревнований смогут получать разряды и звания, добавили в ведомстве. Для торговых центров, где открываются лазертаг-клубы, это позитивная новость.
«Любые такие признания — это плюс рынку, потому что индустрия торговых центров испытывает глубочайший кризис. Огромное количество пустующих помещений, которые зачастую нечем и некем заполнять. Поэтому мы видим, что в торговых центрах появляется термы, складские помещения, пункты выдачи заказов Ozon, Wildberries. Любое новое направление подстегивает интерес. Например, в этом году взорвалась индустрия падел-центров. Очень много спортивных центров открывается, в том числе в торговых центрах. Люди активно играют в этот вид спорта, хотя еще недавно о нем никто не слышал. Поэтому развитие лазертага поможет торговым центрам занять пустующие площади, особенно если будет развиваться формат соревнований, подготовки спортсменов и всего остального — это все будет иметь положительный эффект», — отметил собеседник НСН.
При этом лазертаг-клубы не обладают быстрой окупаемостью ввиду больших затрат, соответственно, высокую арендную плату платить торговым центрам они не смогут, считает он.
«Статус официального вида спорта у лазертага сможет повлиять на увеличение трафика и на заполнение площадей, но торговые центры это точно не спасет, потому что такие клубы не смогут платить высокую аренду. К сожалению, об окупаемости качественно говорить не приходится. Потому что затраты на оборудование все равно достаточно существенные. Я бы сказал, что это окупаемость такого бизнеса — не менее 7-8 лет», — пояснил Шакиров.
Ранее Булат Шакиров объяснял НСН, что торговые центры прибегают к разным стратегиям избежать банкротства, например, в курортных городах эти здания начали превращать в апартаменты.
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