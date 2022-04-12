«Устричный дефицит и кредиты»: Как санкции ударили по рыбной отрасли России
Представители рыбной отрасли и бизнеса в эфире НСН рассказали, как будут поставлять продукцию при нарушении логистики и как планируют справиться с высокой ставкой на вылов.
Рыбная отрасль России переживает непростые времена на фоне санкций. Многие рыбохозяйственные предприятия закредитованы, государственная ставка на вылов ресурсов в ближайшее время может подняться до 100%, а возможное введение массовой маркировки рыбной продукции может привести к повышению цен. При этом покупательная способность населения падает, из-за чего рыбаки вынуждены продавать продукцию за границей.
Представители отрасли и бизнеса рассказали, как санкции повлияли на их работу.
ВЫНУЖДЕННЫЕ КРЕДИТЫ И СОРВАННАЯ ЛОГИСТИКА
Рыбная отрасль на сегодняшний день находится в серьезном закредитованном положении. Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов в пресс-центре НСН рассказал, что сильная закредитованность произошла из-за обязательств по строительству рыбопромысловых флотов. По его словам, сейчас отрасль должна банкам порядка 420 млрд рублей.
«В последнее время государство ввело понятие инвестиционное распределение ресурсов. Другими словами, проведение аукционов и продажи водных биологических ресурсов на аукционы с определенными обязательствами по строительству рыбоперерабатывающего флота. В результате этого отрасль закредитована не менее, чем на 420-430 млрд рублей. Мы строим сегодня более 50 судов на российских верфях, это обязательное требования государства», - сказал Мартынов.
Кроме того, по его словам, государственная ставка на вылов ресурсов в ближайшее время может подняться до 100%.
«В ближайшее время плата за водные биологические ресурсы возрастет с 15% от тех ставок, которые есть у нас во второй части Налогового кодекса, до 100%. Правительство России, по крайней мере, не прекратило об этом разговоры. Это будет достаточно серьезная нагрузка», - сказал Мартынов.
Он также отметил, что на сегодняшний день сильно нарушилась контейнерная логистика для поставки выловленной рыбы по России из-за ухода крупных профильных компаний.
«Несмотря на поручение президента, производить контейнеры в России мы так и не начали. Основной поставщик контейнеров – это Китай. Сегодня нарушена еще и контейнерная логистика. Как мы будем дальше поставлять рыбу в центральные регионы России? Были идеи через Maersk поставлять, но сегодня крупные контейнерные компании уходят с российского рынка. Надо развивать автомобильный транспорт. И наши компании серьезно вкладываются в приобретение автомобильного транспорта. Возможно загрузить машину во Владивостоке прямо с судна и привезти сразу в нужную точку в Москве, не перегружая перегрузочные станции», - сказал Мартынов.
РЕСТОРАНЫ БЕЗ РЫБЫ?
В Москву сейчас не поставляется дальневосточный лосось из-за отсутствия в Приморье достаточных холодильных мощностей. Георгий Мартынов отметил, что представители отрасли не могут доставлять московским рестораторам рыбу сразу после путины из-за отсутствия прямых контактов.
«Идут поставки чилийского, норвежского, даже «белорусского» лосося. В чем их прелесть? Они могут осуществляться ритмично и круглый год, и в любом объеме – хоть одну рыбу, хоть небольшой партией в 30 кг. Наш дикий лосось, конечно, лучше и вкуснее. Вылавливаем мы его по 500 тысяч тонн в год… Но сложность для рестораторов в том, что у нас нет возможности хранить его весь год. Определенная рыба добывается всего один месяц – начиная от горбуши в июне до кеты в октябре-ноябре. Все объемы собираются на Дальнем Востоке. А у нас тут холодильных мощностей всего на 200 тысяч тонн – при том, что лосося мы вылавливаем 500-600 тысяч тонн… А в целом по Дальнему Востоку 3,5 млн. У нас нет смычки с рестораторами, как завозить рыбу сразу после путины», - сказал Мартынов.
В свою очередь президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в пресс-центре НСН рассказал, что рыба часто доходит до ресторанов не в том состоянии, в котором необходимо, поэтому на месте ее часто приходится калибровать самостоятельно. Он отметил, что сегодня необходимо работать в тесной связке с рыбзаводами для того, чтобы они лучше перерабатывали свою продукцию.
«Мы добываем скумбрию, минтай… Но рыба доходит до нас не в той кондиции, и в ресторане подавать ее иногда очень сложно – надо откалибровать ее самостоятельно. Вот на Boston Sea Food, например, рыбзаводы предлагают рестораторам полуфабрикаты высокой степени готовности: там сразу приглашают шефов, рекомендуют цену… Так что тут надо работать в связке, чтобы можно было дать свое видение рыболовецкому хозяйству, чтобы оно достаточно глубоко перерабатывало свою продукцию. Это будет выгодно и предприятию – выше добавленная стоимость на переработанный продукт, и ресторатору, который сэкономит на работе поваров», - сказал Бухаров.
По его словам, за рыбой хорошего качества рестораторы отправляются, например, на Камчатку и разговаривают с рыболовецкими комбинатами напрямую.
«Мы готовы работать с представителями отрасли в Приморье. Рестораторы, которые хотят получить продукцию хорошего качества, они самостоятельно едут на Камчатку, в Магадан, во Владивосток, и уже конкретно разговаривают с рыболовецкими комбинатами, которым объясняют, что им нужно получить рыбу в Москве», - отметил Бухаров.
Также он рассказал, что в российских ресторанах на сегодняшний день пользуется популярностью простая в приготовлении рыба.
«Пользуется популярностью в ресторанах сегодня простая, понятная в приготовлении рыба, такая как, например, лосось. Если говорить о сельди, то, к сожалению, то потребление, которое мы представляем, это в соленом виде. Но не воспринимается как фастфуд и стритфуд, как в Дании или Голландии, где много маленьких палаток с селедкой. Мы бы тоже нормально это ели, но мы не всегда понимаем, как переработать продукт», - сказал Бухаров.
ОСТРЫЙ ДЕФИЦИТ И «ДОРОГАЯ» МАРКИРОВКА
Руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что импортная рыба, в том числе фарерский лосось, сибас и дорадо, подорожала на 15% из-за проблем с логистикой, при этом в России наблюдается серьезный дефицит устриц.
«Фарерский лосось подорожал на 30%, сейчас немного подспал, сокращение идет порядка 15%. То есть, по сравнению с ценой до 24 февраля, это примерно плюс 15%. Изначально поставщики присылали плюс 15-20% от цены, которая была. Это связано в основном с логистикой. Сибас и дорадо тоже подорожали примерно на 15%. При этом сейчас наблюдается очень большой дефицит устриц, несмотря на то, что есть аналоги, но рынок привык к Японии и Новой Зеландии. Подорожали устрицы достаточно прилично, даже российские устрицы покупают по тем ценам, по которым никогда не покупали», - сказала Кирова.
Аналитик также рассказала, что на российскую дальневосточную рыбу стоит ожидать роста цен до 20%. При этом Кирова подчеркнула, что в этом году ожидается не совсем удачная путина лососевых.
«Что касается российской рыбы… Скорее всего, мы будем наблюдать наш привычный рост цен именно на дальневосточную рыбу, который составляет примерно от 15 до 20% в год, тем более, что обещают не очень хорошую путину лососевых», - резюмировала Кирова.
В свою очередь председатель подкомитета по развитию рыбохозяйственного комплекса РФ комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по развитию агропромышленного комплекса Виктор Кирочкини в пресс-центре НСН отметил, что в рыбной отрасли необходимо приостановить движение второго этапа развития инвестиционных квот, а также не вводить маркировку продукции. Он подчеркнул, что из-за возможного введения маркировки рыбная продукция сильно подорожает.
«Надо приостановить движение второго этапа развития инвестиционных квот. Сейчас необходима стабилизация принятых решений. Также возможная маркировка продукции… Из-за нее рыбная продукция подорожает при условии массового введения. В морских условиях при формате того производства, которое там происходит, надо маркировать, обозначать… Все это не только утяжеляет период прохождения путины, но и создает препятствия для реализации рыбы с нормальной стоимостью», - сказал Кирочкини.
При этом Кирочкини отметил, что государству следует ввести субсидии для рыбаков, чтобы они продавали рыбу в России, а не за границей.
«Наша ценная белая рыба, минтай, треска, уплывает за границу. И наше население недополучает компоненты белка не потому, что не хочет, а потому, что не может купить, покупательная способность упала. И вот тут рыбаку, который поймал рыбу и не может продать ее на внутреннем рынке ниже себестоимости вылова, государство могло бы предложить субсидии, чтобы он продавал тут, а не возил за границу», - сказал Кирочкини.
Ранее Ассоциация добытчиков минтая сообщила, что импорт рыбы в 2022 году сократится на 28–35% по сравнению с прошлым годом. При этом губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что рыбопромышленные компании региона увеличат поставки на внутренний рынок. По его словам, сейчас будут реализовываться меры на сдерживание цен, чтобы рыба была доступной. Кроме того, будут увеличены поставки на российский рынок.
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