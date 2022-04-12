«Устричный дефицит и кредиты»: Как санкции ударили по рыбной отрасли России

Кроме того, по его словам, государственная ставка на вылов ресурсов в ближайшее время может подняться до 100%.

«В ближайшее время плата за водные биологические ресурсы возрастет с 15% от тех ставок, которые есть у нас во второй части Налогового кодекса, до 100%. Правительство России, по крайней мере, не прекратило об этом разговоры. Это будет достаточно серьезная нагрузка», - сказал Мартынов.

Он также отметил, что на сегодняшний день сильно нарушилась контейнерная логистика для поставки выловленной рыбы по России из-за ухода крупных профильных компаний.

«Несмотря на поручение президента, производить контейнеры в России мы так и не начали. Основной поставщик контейнеров – это Китай. Сегодня нарушена еще и контейнерная логистика. Как мы будем дальше поставлять рыбу в центральные регионы России? Были идеи через Maersk поставлять, но сегодня крупные контейнерные компании уходят с российского рынка. Надо развивать автомобильный транспорт. И наши компании серьезно вкладываются в приобретение автомобильного транспорта. Возможно загрузить машину во Владивостоке прямо с судна и привезти сразу в нужную точку в Москве, не перегружая перегрузочные станции», - сказал Мартынов.