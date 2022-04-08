Медведев заявил, что антироссийские санкции приведут к разрушению мирового порядка

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале заявил, что антироссийские санкции являются незаконными и вводятся с целью радикального ослабления России.

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По его мнению, ограничения когда-то закончатся, однако подобные действия «всегда порождают деградацию системы международного права», и их итогом может стать разрушенный мировой порядок, а также «крайне тяжёлые последствия для мировой экономики».

«Нынешние беспрецедентные по широте, охвату и степени циничности меры незаконного воздействия вызовут дальнейший коллапс всех международных институтов, включая прежде всего ООН, и тотальное пренебрежение нормами международного права», — подчеркнул Медведев.

Ранее Евросоюз одобрил пятый пакет санкций против России, включающий запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС.

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Штукина
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