Медведев заявил, что антироссийские санкции приведут к разрушению мирового порядка
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале заявил, что антироссийские санкции являются незаконными и вводятся с целью радикального ослабления России.
По его мнению, ограничения когда-то закончатся, однако подобные действия «всегда порождают деградацию системы международного права», и их итогом может стать разрушенный мировой порядок, а также «крайне тяжёлые последствия для мировой экономики».
«Нынешние беспрецедентные по широте, охвату и степени циничности меры незаконного воздействия вызовут дальнейший коллапс всех международных институтов, включая прежде всего ООН, и тотальное пренебрежение нормами международного права», — подчеркнул Медведев.
Ранее Евросоюз одобрил пятый пакет санкций против России, включающий запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС.
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