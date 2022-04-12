«Доходит не в той кондиции»: Ресторатор пожаловался на доставку рыбы

Также он рассказал, что в российских ресторанах на сегодняшний день пользуется популярностью простая в приготовлении рыба.

«Пользуется популярностью в ресторанах сегодня простая, понятная в приготовлении рыба, такая как, например, лосось. Если говорить о сельди, то, к сожалению, то потребление, которое мы представляем, это в соленом виде. Но не воспринимается как фастфуд и стритфуд, как в Дании или Голландии, где много маленьких палаток с селедкой. Мы бы тоже нормально это ели, но мы не всегда понимаем, как переработать продукт», - сказал Бухаров.

Ранее руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что импортная рыба, в том числе фарерский лосось, сибас и дорадо, подорожала на 15% из-за проблем с логистикой, при этом в России наблюдается серьезный дефицит устриц.

