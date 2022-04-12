«Доходит не в той кондиции»: Ресторатор пожаловался на доставку рыбы
Ресторанам необходимо работать в связке с рыбзаводами для того, чтобы они лучше перерабатывали свою продукцию, заявил в эфире НСН президент Федерации Игорь Бухаров.
Рыба часто доходит до ресторанов не в том состоянии, в котором необходимо, поэтому в ресторанах ее приходится калибровать самостоятельно, заявил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в пресс-центре НСН.
«Мы добываем скумбрию, минтай… Но рыба доходит до нас не в той кондиции, и в ресторане подавать ее иногда очень сложно – надо откалибровать ее самостоятельно. Вот на Boston Sea Food, например, рыбзаводы предлагают рестораторам полуфабрикаты высокой степени готовности: там сразу приглашают шефов, рекомендуют цену… Так что тут надо работать в связке, чтобы можно было дать свое видение рыболовецкому хозяйству, чтобы оно достаточно глубоко перерабатывало свою продукцию. Это будет выгодно и предприятию – выше добавленная стоимость на переработанный продукт, и ресторатору, который сэкономит на работе поваров», - сказал Бухаров.
По его словам, за рыбой хорошего качества рестораторы отправляются, например, на Камчатку и разговаривают с рыболовецкими комбинатами напрямую.
«Мы готовы работать с представителями отрасли в Приморье. Рестораторы, которые хотят получить продукцию хорошего качества, они самостоятельно едут на Камчатку, в Магадан, во Владивосток, и уже конкретно разговаривают с рыболовецкими комбинатами, которым объясняют, что им нужно получить рыбу в Москве», - резюмировал Бухаров.
Также он рассказал, что в российских ресторанах на сегодняшний день пользуется популярностью простая в приготовлении рыба.
«Пользуется популярностью в ресторанах сегодня простая, понятная в приготовлении рыба, такая как, например, лосось. Если говорить о сельди, то, к сожалению, то потребление, которое мы представляем, это в соленом виде. Но не воспринимается как фастфуд и стритфуд, как в Дании или Голландии, где много маленьких палаток с селедкой. Мы бы тоже нормально это ели, но мы не всегда понимаем, как переработать продукт», - сказал Бухаров.
Ранее руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что импортная рыба, в том числе фарерский лосось, сибас и дорадо, подорожала на 15% из-за проблем с логистикой, при этом в России наблюдается серьезный дефицит устриц.
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