«Нет. Его не видели», – заявил он. Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос, было ли у президента на полях саммита какое-то общение с бизнесменом и обсуждали ли они спутниковые системы Starlink (США) и «Рассвет» (Россия).

Ранее стало известно, что Россия полноценно развернет сеть «Рассвет» в 2027 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

