Песков: Контактов Путина с Маском на саммите АТЭС не было
Российский президент Владимир Путин не общался с американским миллиардером Илоном Маском в первый день саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
«Нет. Его не видели», – заявил он. Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос, было ли у президента на полях саммита какое-то общение с бизнесменом и обсуждали ли они спутниковые системы Starlink (США) и «Рассвет» (Россия).
Ранее стало известно, что Россия полноценно развернет сеть «Рассвет» в 2027 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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