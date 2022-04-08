ЕС одобрил пятый пакет санкций против России

ЕС запретил ввоз в Россию квантовых компьютеров, полупроводников, авиатоплива, импорт древесины, цемента, удобрений, морепродуктов, алкоголя.

Расширен также «чёрный» список физических и юридических лиц, «причастных к спецоперации на Украине». В него попали компаний, олигархи и другие предприниматели, а также высшие чиновники РФ, которые, по мнению ЕС причастны к «распространению дезинформации» о событиях на Украине.

