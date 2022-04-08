ЕС одобрил пятый пакет санкций против России

Европейский союз утвердил пятый пакет санкций против России из-за военной специальной операции на Украине. Информация опубликована на сайте Евросовета.

Новый массив ограничительных мер включает запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС с августа, запрещён также доступ в порты Евросоюза судам, которые зарегистрированы под флагом России.

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ЕС запретил ввоз в Россию квантовых компьютеров, полупроводников, авиатоплива, импорт древесины, цемента, удобрений, морепродуктов, алкоголя.

Расширен также «чёрный» список физических и юридических лиц, «причастных к спецоперации на Украине». В него попали компаний, олигархи и другие предприниматели, а также высшие чиновники РФ, которые, по мнению ЕС причастны к «распространению дезинформации» о событиях на Украине.

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