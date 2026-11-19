По ее словам, первые наземные роботизированные комплексы для эвакуации раненых начали поступать в войска в конце 2025 года. Тогда они применялись в качестве вспомогательных средств эвакуации с переднего края. В течении уходящего года военное ведомство проводило целенаправленную работу по совершенствованию роботизированных комплексов, а также по включению в штаты воинских частей специальных подразделений эвакуации, использующие такие комплексы.

Ранее Минобороны рассказало об использовании антидроновых багги в зоне СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

