Войска РФ к концу года на 100% оснастят роботами для эвакуации раненых
Министерство обороны России к концу года на 100% оснастит войска роботами для эвакуации раненых, сообщают «Известия» со ссылкой на замминистра обороны РФ Анну Цивилеву.
По ее словам, первые наземные роботизированные комплексы для эвакуации раненых начали поступать в войска в конце 2025 года. Тогда они применялись в качестве вспомогательных средств эвакуации с переднего края. В течении уходящего года военное ведомство проводило целенаправленную работу по совершенствованию роботизированных комплексов, а также по включению в штаты воинских частей специальных подразделений эвакуации, использующие такие комплексы.
Ранее Минобороны рассказало об использовании антидроновых багги в зоне СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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