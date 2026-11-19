По данным издания, одно из объяснений, которое распространяется в дипломатических кругах Брюсселя - чрезмерно открытая и жесткая позиция, которую занимает дипломат, что не устраивает все западноевропейские столицы. Еще одна причина заключается в том, что крупнейшие страны Евросоюза, такие как Франция и Германия, не готовы передавать Брюсселю реальные полномочия в сфере внешней политики.

Кроме того, вопросы международной политики, которыми прежде занимались главы МИД, все чаще переходят в ведение глав правительств и государств. Это является третьей причиной.

Ранее в РФ допустили отставку Каллас позорного отстранения от переговоров по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

