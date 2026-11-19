Названы причины исключения Каллас из переговоров с Россией
Публичный отказ руководства Европейского союза главе дипслужбы ЕС Кае Каллас представлять Брюссель на переговорах с Москвой может быть вызван несколькими причинами, включая ее непримиримое отношение к России, сообщает The Guardian.
По данным издания, одно из объяснений, которое распространяется в дипломатических кругах Брюсселя - чрезмерно открытая и жесткая позиция, которую занимает дипломат, что не устраивает все западноевропейские столицы. Еще одна причина заключается в том, что крупнейшие страны Евросоюза, такие как Франция и Германия, не готовы передавать Брюсселю реальные полномочия в сфере внешней политики.
Кроме того, вопросы международной политики, которыми прежде занимались главы МИД, все чаще переходят в ведение глав правительств и государств. Это является третьей причиной.
Ранее в РФ допустили отставку Каллас позорного отстранения от переговоров по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Лерчек составит завещание на случай осложнений при лечении рака
- Мендель: Свет в городах Украина доступен несколько часов в день
- Названы причины исключения Каллас из переговоров с Россией
- СМИ: Трамп разочаровывается в Вэнсе из-за его позиции по войне с Ираном
- Браузеры могут выдавать предупреждения при оплате по СБП
- СМИ: Замглавы Пентагона Колби раскритиковал удары ВСУ по России
- Песков: Контактов Путина с Маском на саммите АТЭС не было
- Войска РФ к концу года на 100% оснастят роботами для эвакуации раненых
- NASA: «Вояджер-1» достиг расстояния светового дня от Земли
- СМИ: Крымский мост снова атаковали беспилотники