«Трудно поддаётся пониманию». Песков оценил новые антироссийские санкции

Отвечая на вопрос об ограничениях в отношении Владимира Путина и его дочерей он отметил, что подобные шаги «вряд ли нуждаются в какой-то оценке».

«Продолжающаяся линия на применение каких-то рестрикций к членам семей, ну, это говорит само за себя. Это то, что трудно поддаётся пониманию и объяснению», - подчеркнул представитель Кремля.

Он также добавил, что Россия «обязательно будет отвечать» на санкции.

Ранее США объявили о вводе новых блокирующих санкций против Сбербанка и Альфа-банка, сообщает RT. Также введены персональные ограничения в отношении президента России Владимира Путина и его совершеннолетних детей, жены и дочери министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

