«Трудно поддаётся пониманию». Песков оценил новые антироссийские санкции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые санкции в отношении России являются продолжением «совершенно оголтелой линии на введение разных рестрикций», сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос об ограничениях в отношении Владимира Путина и его дочерей он отметил, что подобные шаги «вряд ли нуждаются в какой-то оценке».
«Продолжающаяся линия на применение каких-то рестрикций к членам семей, ну, это говорит само за себя. Это то, что трудно поддаётся пониманию и объяснению», - подчеркнул представитель Кремля.
Он также добавил, что Россия «обязательно будет отвечать» на санкции.
Ранее США объявили о вводе новых блокирующих санкций против Сбербанка и Альфа-банка, сообщает RT. Также введены персональные ограничения в отношении президента России Владимира Путина и его совершеннолетних детей, жены и дочери министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+14 355 / сут.
Умерли
371 тыс.+287 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+35 304 / сут.
- Мишустин назвал жуликами создателей искусственного дефицита
- Мишустин пообещал проиндексировать пенсии и увеличить зарплаты
- Лукашенко потребовал подключить Белоруссию к переговорам представителей России и Украины
- Мишустин заявил, что кабмин против признания криптовалют деньгами
- Мишустин обнаружил «уникальное пространство возможностей» для России
- Песков ответил на вопрос об участии Путина в саммите G20
- Мишустин объявил о продлении программы туристического кешбэка до 15 апреля
- ЛДПР предложила переименовать в честь Жириновского Луков переулок в Москве
- Мишустин назвал заморозку активов РФ пиратством и грабежом
- «Трудно поддаётся пониманию». Песков оценил новые антироссийские санкции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru