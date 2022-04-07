«Трудно поддаётся пониманию». Песков оценил новые антироссийские санкции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые санкции в отношении России являются продолжением «совершенно оголтелой линии на введение разных рестрикций», сообщает РИА Новости.

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Отвечая на вопрос об ограничениях в отношении Владимира Путина и его дочерей он отметил, что подобные шаги «вряд ли нуждаются в какой-то оценке».

«Продолжающаяся линия на применение каких-то рестрикций к членам семей, ну, это говорит само за себя. Это то, что трудно поддаётся пониманию и объяснению», - подчеркнул представитель Кремля.

Он также добавил, что Россия «обязательно будет отвечать» на санкции.

Ранее США объявили о вводе новых блокирующих санкций против Сбербанка и Альфа-банка, сообщает RT. Также введены персональные ограничения в отношении президента России Владимира Путина и его совершеннолетних детей, жены и дочери министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
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