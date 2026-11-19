По данным издания, изначально на публике американский лидер невозмутимо отреагировал на заявление Вэнса после промежуточных выборов, в котором политик связал поражение республиканцев с конфликтом против Тегерана. Однако за последние дни президент США стал все больше разочаровываться и выражать своим помощникам недовольство тем, как вице-президент сформулировал свои аргументы.

При этом Трамп продолжает давать высокую оценку работе главе Госдепа Марко Рубио и в частных беседах говорит о том, что тот может стать сильным кандидатом в президенты США. Напряженность в отношениях с Трампом может повлиять на выдвижение Вэнса кандидатом на предстоящих выборах главы государства.

Ранее стало известно, что Вэнс задумался об отказе от участия в президентских выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

