СМИ: Трамп разочаровывается в Вэнсе из-за его позиции по войне с Ираном
Позиция американского вице-президента Джей Ди Вэнса относительно войны с Ираном вызывает разочарование у главы США Дональда Трампа, сообщает The New York Times.
По данным издания, изначально на публике американский лидер невозмутимо отреагировал на заявление Вэнса после промежуточных выборов, в котором политик связал поражение республиканцев с конфликтом против Тегерана. Однако за последние дни президент США стал все больше разочаровываться и выражать своим помощникам недовольство тем, как вице-президент сформулировал свои аргументы.
При этом Трамп продолжает давать высокую оценку работе главе Госдепа Марко Рубио и в частных беседах говорит о том, что тот может стать сильным кандидатом в президенты США. Напряженность в отношениях с Трампом может повлиять на выдвижение Вэнса кандидатом на предстоящих выборах главы государства.
Ранее стало известно, что Вэнс задумался об отказе от участия в президентских выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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