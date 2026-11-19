Сеть PlayStation «упала» перед выходом GTA VI
Сервисы игровой платформы PlayStation перестали работать у многих пользователей, сообщает «РЕН ТВ».
Это произошло перед выходом игры GTA VI. Пользователи пожаловались на сложности с заходом в аккаунт, подключением к серверу и проблемами с загрузкой.
В PlayStation подтвердили информацию о сложностях. Сбой затронул сервис потоковой передачи игр (Game Streaming). Из-за него могут возникать проблемы при запуске игр и приложений на всех устройствах PS.
Ранее россиян предупредили об опасности потерять деньги при попытках купить GTA VI, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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