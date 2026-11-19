Это произошло перед выходом игры GTA VI. Пользователи пожаловались на сложности с заходом в аккаунт, подключением к серверу и проблемами с загрузкой.

В PlayStation подтвердили информацию о сложностях. Сбой затронул сервис потоковой передачи игр (Game Streaming). Из-за него могут возникать проблемы при запуске игр и приложений на всех устройствах PS.

Ранее россиян предупредили об опасности потерять деньги при попытках купить GTA VI, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

