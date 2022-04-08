Эксперт объяснил рост цен на рыбу в России
Стоимость рыбы для российских потребителей растет в том числе из-за сокращения ее экспорта. Об этом рассказал руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в интервью радио Sputnik.
По его словам, половина российской рыбы ранее уходила на экспорт, однако его объемы в последнее время уменьшаются. На это повлияли пандемия коронавируса и обострение геополитической обстановки, пишет «Свободная пресса». Как отмечает эксперт, рыболовецкие компании, желая сохранить получаемую от продажи за рубеж прибыль, увеличивают цены внутри страны.
«В то же время рыбаки, продавая товар на внутреннем рынке, смотрят на те цены, которые есть на внешних рынках, а они фантастически взлетели, и стремятся получить именно эту маржу», — подчеркнул Савельев.
На стоимость рыбы также влияет инфляция, из-за которой поставщикам приходится увеличивать расходы на транспортировку и хранение товара.
Однако со временем, считает эксперт, цены на рыбу снизятся на фоне поступления значительных объемов «качественной российской дикой рыбы» на внутренний рынок, пишет РИА ФАН.
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