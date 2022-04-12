«Негде хранить»: Мартынов объяснил, почему в Москве нет дальневосточного лосося
В Приморье холодильных мощностей хватает всего на 200 тысяч тонн, заявил в эфире НСН Георгий Мартынов.
В Приморье не хватает холодильных мощностей для того, чтобы хранить дальневосточный лосось длительное время, а прямых контактов с рестораторами Москвы для поставки им рыбы сразу после путины нет, заявил в пресс-центре НСН президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.
«Вот с палтусом в Москве все нормально, его заказывают с Севера. С красной рыбой дела обстоят хуже. Идут поставки чилийского, норвежского, даже «белорусского» лосося. В чем их прелесть? Они могут осуществляться ритмично и круглый год, и в любом объеме – хоть одну рыбу, хоть небольшой партией в 30 кг. Наш дикий лосось, конечно, лучше и вкуснее. Вылавливаем мы его по 500 тысяч тонн в год… Но сложность для рестораторов в том, что у нас нет возможности хранить его весь год. Определенная рыба добывается всего один месяц – начиная от горбуши в июне до кеты в октябре-ноябре. Все объемы собираются на Дальнем Востоке. А у нас тут холодильных мощностей всего на 200 тысяч тонн – при том, что лосося мы вылавливаем 500-600 тысяч тонн… А в целом по Дальнему Востоку 3,5 млн. У нас нет смычки с рестораторами, как завозить рыбу сразу после путины», - сказал Мартынов.
В свою очередь президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в пресс-центре НСН выступил за то, чтобы Росрыболовство помогало рестораторам и рыбопромышленникам налаживать контакт. Он также отметил, что в Москве следует сделать склад для такой рыбы.
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