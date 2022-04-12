В Ассоциации рыбохозяйственных предприятий заявили о сильной закредитованности отрасли

«В последнее время государство ввело понятие инвестиционное распределение ресурсов. Другими словами, проведение аукционов и продажи водных биологических ресурсов на аукционы с определенными обязательствами по строительству рыбоперерабатывающего флота. В результате этого отрасль закредитована не менее, чем на 420-430 млрд рублей. Сегодня отрасль находится в серьезном закредитованном положении. Мы строим сегодня более 50 судов на российских верфях, это обязательное требования государства», - сказал Мартынов.

Кроме того, по его словам, государственная ставка на вылов ресурсов в ближайшее время может подняться до 100%.

«В ближайшее время плата за водные биологические ресурсы возрастет с 15% от тех ставок, которые есть у нас во второй части Налогового кодекса, до 100%. Правительство России, по крайней мере, не прекратило об этом разговоры. Это будет достаточно серьезная нагрузка», - резюмировал Мартынов.

Ранее руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что импортная рыба, в том числе фарерский лосось, сибас и дорадо, подорожала на 15% из-за проблем с логистикой, при этом в России наблюдается серьезный дефицит устриц.

