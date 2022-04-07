Мишустин заявил о 100% обеспеченности РФ зерном, мясом и рыбой
Председатель правительства Михаил Мишустин утверждает, что России более чем на 100% обеспечивает себя зерном, растительным маслом, мясом и рыбой, а также на 80% с лишним – картофелем, молоком и овощами. Такую статистику он озвучил в ходе выступления с отчётом в Государственной думе.
По словам премьер-министра, немалую часть потребностей страны в продовольствии обеспечивают малые и личные хозяйства. Он напомнил, что власти продолжают субсидировать приобретение сельскохозяйственной техники отечественного производства. Такая мера дала возможность фермерам получить более 32 тысяч единиц сельскохозяйственной техники, включая, трактора и комбайны.
Мишустин также сообщил, что доля российских семян сегодня занимает 2/3 всего рынка. При этом для сельхозпредприятий существуют льготные кредиты на проведение посевной и вложение инвестиций. В общей сложности на развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов направлено свыше 340 миллиардов рублей, уточнил премьер.
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