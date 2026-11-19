По его словам, это первый рукотворный объект, которому удалось совершить данный рекорд. «Вояджер-1» преодолел около 25,9 млрд км — расстояние, которое свет проходит за 24 часа. Радиосигнал с Земли достигает аппарата за сутки, и столько же времени занимает ожидание ответного сигнала.

«Вояджер-1» и его близнец «Вояджер-2» запустили в 1977 году для исследования внешних планет Солнечной системы. Второй «Вояджер» достигнет расстояния в одни световые сутки от Земли в 2035 году.

«Вояджер-1» движется в межзвездном пространстве со скоростью около 61 тыс. км/ч. На его борту находится «Золотая пластинка» с записями звуков Земли, музыкальными произведениями, изображениями и приветствиями на разных языках планеты.

Ранее научный руководитель миссии «Вояджер-2» рассказал о полете к Альфа Центавре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

