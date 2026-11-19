NASA: «Вояджер-1» достиг расстояния светового дня от Земли
Межпланетный космический аппарат «Вояджер-1» удалился от Земли на расстояние одних световых суток, сообщил в социальной сети X глава NASA Джаред Айзекман.
По его словам, это первый рукотворный объект, которому удалось совершить данный рекорд. «Вояджер-1» преодолел около 25,9 млрд км — расстояние, которое свет проходит за 24 часа. Радиосигнал с Земли достигает аппарата за сутки, и столько же времени занимает ожидание ответного сигнала.
«Вояджер-1» и его близнец «Вояджер-2» запустили в 1977 году для исследования внешних планет Солнечной системы. Второй «Вояджер» достигнет расстояния в одни световые сутки от Земли в 2035 году.
«Вояджер-1» движется в межзвездном пространстве со скоростью около 61 тыс. км/ч. На его борту находится «Золотая пластинка» с записями звуков Земли, музыкальными произведениями, изображениями и приветствиями на разных языках планеты.
Ранее научный руководитель миссии «Вояджер-2» рассказал о полете к Альфа Центавре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- NASA: «Вояджер-1» достиг расстояния светового дня от Земли
- СМИ: Крымский мост снова атаковали беспилотники
- Сеть PlayStation «упала» перед выходом GTA VI
- Ушаков: Встреча Путина и Трампа пройдет после заседания саммита АТЭС
- Путин: Более 1,3 млн россиян посетили Таиланд за девять месяцев
- В Северодвинске медик не помог «ожившей» в морге пенсионерке
- СМИ: Путин на саммите АТЭС дал отпор попыткам изоляции России
- СМИ: Принц Гарри заявил о готовности вернуться в армию и воевать с Россией
- Португалия отказалась отправлять Украине истребители F-16
- Продюсер Рудченко: Меладзе может петь на украинском ради денег