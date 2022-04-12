В Торгово-промышленной палате выступили за отмену маркировки рыбной продукции
Из-за маркировки рыбная продукция сильно подорожает, заявил в эфире НСН председатель комитета палаты Виктор Кирочкини.
В российской рыбной отрасли необходимо приостановить движение второго этапа развития инвестиционных квот, а также маркировку продукции, заявил председатель подкомитета по развитию рыбохозяйственного комплекса РФ комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по развитию агропромышленного комплекса Виктор Кирочкини в пресс-центре НСН. По его словам, главная проблема отрасли сейчас - избыточное государственное регулирование.
«Надо приостановить движение второго этапа развития инвестиционных квот. Сейчас необходима стабилизация принятых решений. Также маркировка продукции… Из-за нее рыбная продукция подорожает при условии массового введения. В морских условиях при формате того производства, которое там происходит, надо маркировать, обозначать… Все это не только утяжеляет период прохождения путины, но и создает препятствия для реализации рыбы с нормальной стоимостью», - сказал Кирочкини.
Ранее президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов в пресс-центре НСН отмечал, что рыбная отрасль в России сильно закредитована из-за обязательств по строительству рыбопромысловых флотов.
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