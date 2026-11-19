Это связано с переводом платежных сервисов на отечественные сертификаты безопасности. Предупреждение в иностранных браузерах может отображаться при онлайн-платежах, при сканировании универсального QR-кода штатной камерой смартфона в магазинах, общественном транспорте и других местах оплаты. Однако это не означает, что сайт небезопасен.

При этом способы платежей и переводов в мобильных приложениях банков сохраняются. При сканировании QR-кодов и переводах через банковские приложения предупреждение о небезопасном соединении появляться не будет.

На фоне ограничений доступа к ряду российских ресурсов через зарубежные браузеры растёт популярность отечественных решений, но это не означает полного отказа от иностранных браузеров, сказал НСН генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

