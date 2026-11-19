Браузеры могут выдавать предупреждения при оплате по СБП
Предупреждения о незащищенном соединении могут начать появляться с 19 ноября у пользователей в России в зарубежных браузерах при оплате через Систему быстрых платежей (СБП) и по универсальному QR-коду, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную систему платежных карт.
Это связано с переводом платежных сервисов на отечественные сертификаты безопасности. Предупреждение в иностранных браузерах может отображаться при онлайн-платежах, при сканировании универсального QR-кода штатной камерой смартфона в магазинах, общественном транспорте и других местах оплаты. Однако это не означает, что сайт небезопасен.
При этом способы платежей и переводов в мобильных приложениях банков сохраняются. При сканировании QR-кодов и переводах через банковские приложения предупреждение о небезопасном соединении появляться не будет.
На фоне ограничений доступа к ряду российских ресурсов через зарубежные браузеры растёт популярность отечественных решений, но это не означает полного отказа от иностранных браузеров, сказал НСН генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.
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