Аналитик «Рыбсети» заявила о дефиците устриц в России и подорожании импортной рыбы на 15%
Дефицит устриц на сегодняшний день серьезный, российских моллюсков покупают по очень высоким ценам, заявила в эфире НСН Полина Кирова.
Импортная рыба, в том числе фарерский лосось, сибас и дорадо, подорожала на 15% из-за проблем с логистикой, при этом в России наблюдается серьезный дефицит устриц, заявила руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне РБК, ссылаясь на доклад Ассоциации добытчиков минтая, сообщил, что в 2022 году поставки импортной рыбы в Россию сократятся на треть из-за санкций. Отмечается, что сокращение поставок импортной рыбы может быть сопоставимо с падением, вызванным санкциями в 2014. Полина Кирова отметила, что цены на импортную рыбу начинают заметно повышаться.
«Фарерский лосось подорожал на 30%, сейчас немного подспал, сокращение идет порядка 15%. То есть, по сравнению с ценой до 24 февраля, это примерно плюс 15%. Изначально поставщики присылали плюс 15-20% от цены, которая была. Это связано в основном с логистикой. Сибас и дорадо тоже подорожали примерно на 15%. При этом сейчас наблюдается очень большой дефицит устриц, несмотря на то, что есть аналоги, но рынок привык к Японии и Новой Зеландии. Подорожали устрицы достаточно прилично, даже российские устрицы покупают по тем ценам, по которым никогда не покупали», - сказала Кирова.
Аналитик также рассказала, что на российскую дальневосточную рыбу стоит ожидать роста цен до 20%. При этом Кирова подчеркнула, что в этом году ожидается не совсем удачная путина лососевых.
«Что касается российской рыбы… Скорее всего, мы будем наблюдать наш привычный рост цен именно на дальневосточную рыбу, который составляет примерно от 15 до 20% в год, тем более, что обещают не очень хорошую путину лососевых», - резюмировала Кирова.
Ранее губернатор Камчатки Владимир Солодов заявлял, что рыбопромышленные компании региона увеличат поставки на внутренний рынок. По его словам, сейчас будут реализовываться меры на сдерживание цен, чтобы рыба была доступной. Кроме того, будут увеличены поставки на российский рынок.
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