Аналитик «Рыбсети» заявила о дефиците устриц в России и подорожании импортной рыбы на 15%

Накануне РБК, ссылаясь на доклад Ассоциации добытчиков минтая, сообщил, что в 2022 году поставки импортной рыбы в Россию сократятся на треть из-за санкций. Отмечается, что сокращение поставок импортной рыбы может быть сопоставимо с падением, вызванным санкциями в 2014. Полина Кирова отметила, что цены на импортную рыбу начинают заметно повышаться.

«Фарерский лосось подорожал на 30%, сейчас немного подспал, сокращение идет порядка 15%. То есть, по сравнению с ценой до 24 февраля, это примерно плюс 15%. Изначально поставщики присылали плюс 15-20% от цены, которая была. Это связано в основном с логистикой. Сибас и дорадо тоже подорожали примерно на 15%. При этом сейчас наблюдается очень большой дефицит устриц, несмотря на то, что есть аналоги, но рынок привык к Японии и Новой Зеландии. Подорожали устрицы достаточно прилично, даже российские устрицы покупают по тем ценам, по которым никогда не покупали», - сказала Кирова.