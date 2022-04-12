«Уплывает за границу»: Властям предложили ввести субсидии для российских рыбаков

«Наша ценная белая рыба, минтай, треска, уплывает за границу. И наше население недополучает компоненты белка не потому, что не хочет, а потому, что не может купить, покупательная способность упала. И вот тут рыбаку, который поймал рыбу и не может продать ее на внутреннем рынке ниже себестоимости вылова, государство могло бы предложить субсидии, чтобы он продавал тут, а не возил за границу», - сказал Кирочкини.

Ранее руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что импортная рыба, в том числе фарерский лосось, сибас и дорадо, подорожала на 15% из-за проблем с логистикой, при этом в России наблюдается серьезный дефицит устриц.

