По ее словам, растет «разрыв» между официальными заявлениями и тем, что украинцы на самом деле испытывают. Своим комментарием политик отреагировала на видеоролик блогера из Днепропетровска. Мендель указала, что «в такой же реальности живут» и другие крупные города, среди которых Киев и Харьков. В видеоролике говорилось об отсутствии электричества и несоответствии заявлений властей реальной ситуации.

«Такое ощущение, что у нас уже прифронтовый город. Все печально, все хуже и хуже», - указал блогер.

Ранее в офисе Зеленского предрекли тяжелую зиму на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

