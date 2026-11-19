Мендель: Свет в городах Украина доступен несколько часов в день
Областные центры на Украине вступают в зиму с возможностью пользоваться электричеством всего несколько часов в день, сообщила в соцсети Х бывший пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.
По ее словам, растет «разрыв» между официальными заявлениями и тем, что украинцы на самом деле испытывают. Своим комментарием политик отреагировала на видеоролик блогера из Днепропетровска. Мендель указала, что «в такой же реальности живут» и другие крупные города, среди которых Киев и Харьков. В видеоролике говорилось об отсутствии электричества и несоответствии заявлений властей реальной ситуации.
«Такое ощущение, что у нас уже прифронтовый город. Все печально, все хуже и хуже», - указал блогер.
Ранее в офисе Зеленского предрекли тяжелую зиму на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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