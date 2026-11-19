Заместитель главы военного ведомства США Элбридж Колби устроил переполох среди европейских союзников на встрече Контактной группы по Украине в Брюсселе. Он заявил, что удары Киева вглубь российской территории не имеют существенной военной ценности. Они не смогли остановить продвижение войск РФ и не приблизили завершение конфликта между Киевом и Вашингтоном.

После выступления Колби покинул заседание, не дождавшись секретного доклада главы Минобороны Украины. Поведение представителя Пентагона вызвало тревогу у европейских союзников. Издание отмечает, что действия Колби могут свидетельствовать о серьёзном расхождении позиций Вашингтона и европейских стран по конфликту вокруг Украины.

Ранее Пентагон попросил союзников по НАТО смягчить антироссийскую риторику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

