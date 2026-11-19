СМИ: Замглавы Пентагона Колби раскритиковал удары ВСУ по России
Главный стратег Пентагона раскритиковал удары Вооруженных сил Украины по России и досрочно покинул заседание НАТО, сообщает Telegraph.
Заместитель главы военного ведомства США Элбридж Колби устроил переполох среди европейских союзников на встрече Контактной группы по Украине в Брюсселе. Он заявил, что удары Киева вглубь российской территории не имеют существенной военной ценности. Они не смогли остановить продвижение войск РФ и не приблизили завершение конфликта между Киевом и Вашингтоном.
После выступления Колби покинул заседание, не дождавшись секретного доклада главы Минобороны Украины. Поведение представителя Пентагона вызвало тревогу у европейских союзников. Издание отмечает, что действия Колби могут свидетельствовать о серьёзном расхождении позиций Вашингтона и европейских стран по конфликту вокруг Украины.
Ранее Пентагон попросил союзников по НАТО смягчить антироссийскую риторику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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