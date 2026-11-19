СМИ: Крымский мост снова атаковали беспилотники
19 ноября 202602:01
Денис Хоноров
Крымский мост вновь атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины, сообщил в «Максе» глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, в настоящее время движение по нему перекрыто. Все ответственные службы находятся на месте. Специалисты оценивают ущерб.
Это уже третья атака за неделю.
Ранее в России призвали использовать «Орешник» после новой атаки на Крымский мост, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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