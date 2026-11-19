По его словам, в настоящее время движение по нему перекрыто. Все ответственные службы находятся на месте. Специалисты оценивают ущерб.

Это уже третья атака за неделю.

Ранее в России призвали использовать «Орешник» после новой атаки на Крымский мост, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

