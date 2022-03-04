Порты Китая вновь закрываются для рыбы из России

Рынок Китая, открытый для рыбы из России с января, вновь закрывается. Один из крупных портов КНР - Далянь – намерен приостановить отгрузки с 6 марта. Кроме того, проблемы с поставками отмечаются в порту Циндао, сообщают российские рыбопромышленные компании.

Планы закрытия Даляня «Коммерсанту» подтвердил управляющий группы компаний «Доброфлот» Александр Ефремов. Согласно его информации, приостановка отгрузки рыбы из России вызвана ограничениями по коронавирусу. Русская рыбопромышленная компания также подтверждает закрытие этго китайского порта.

При этом в Россельхознадзоре пока не располагают соответствующими данными. В Росрыболовстве уточнили, что Даляне рыбу перестали выгружать из всех стран, а не только из России. В ведомстве рассчитывают, что антиковидные мероприятия в порту продлятся не более шести дней и не скажутся на рыбопромышленниках из РФ.

В 2021 году после закрытия КНР для российской рыбы часть поставок была перенаправлена в Еросоюз и Соединённые Штаты Америки. На сегодня эти варианты недоступны, поскольку после начала спецооперации России на Украине, западные страны прекратили закупку любой продукции из РФ.

О мнению экспертов, Китай может воспользоваться закрытием портов с целью добиться снижения цен на рыбу из России. Что касается новых рынков, то есть варианты в Азии и Северной Африке, где необходимо начинать переговоры о поставках рыбной продукции.

