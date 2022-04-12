Рыбаки признали проблему с поставкой выловленной рыбы с Дальнего Востока

Крупные контейнерные компании уходят с российского рынка, теперь необходимо развивать автомобильные перевозки, заявил в эфире НСН Георгий Мартынов. 

В России на сегодняшний день нарушена контейнерная логистика для поставки выловленной рыбы по стране, производить российские контейнеры так и не начали, заявил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов в пресс-центре НСН.

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«Несмотря на поручение президента, производить контейнеры в России мы так и не начали. Основной поставщик контейнеров – это Китай. Сегодня нарушена еще и контейнерная логистика. Как мы будем дальше поставлять рыбу в центральные регионы России? Были идеи через Maersk поставлять, но сегодня крупные контейнерные компании уходят с российского рынка. Надо развивать автомобильный транспорт. И наши компании серьезно вкладываются в приобретение автомобильного транспорта. Возможно загрузить машину во Владивостоке прямо с судна и привезти сразу в нужную точку в Москве, не перегружая перегрузочные станции», - сказал Мартынов.

Ранее президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов в пресс-центре НСН отмечал, что рыбная отрасль в России сильно закредитована из-за обязательств по строительству рыбопромысловых флотов, сейчас отрасль должна банкам порядка 420 млрд рублей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПоставкиРыбаРоссия
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