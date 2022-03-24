В Росрыболовстве предложили регулировать цены на рыбу

Представители Росрыболовства, Минпромторга и отраслевых ассоциаций предложили начать фиксировать на внутреннем рынке розничные цены на рыбу. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, этот механизм похож на тот, который был использован в декабре 2020 года для фиксации цены на сахар и подсолнечное масло из-за их подорожания. Отмечается, что тогда ретейлеры и производители договорились с властями о том, что стоимость сахара в рознице не превысит 46 рублей, а подсолнечного масла - 110 рублей.

По данным источника, сейчас оптовая стоимость минтая составляет 120-130 рублей за килограмм. При этом еще две недели назад он стоил 90 рублей. По сообщениям представителей отрасли, стоимость рыбы на внутреннем рынке зависит от экспортных цен, которые за последний месяц выросли на 40%. В связи с этим рыбодобытчикам выгоднее продавать ее на внешние рынки.