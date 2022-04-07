Президент Мексики осудил антироссийские санкции

Также глава государства негативно отозвался об ограничительных мерах в отношении Москвы и Минска. Обрадор отметил неудовлетворительную работу ООН в содействии диалогу и переговорам, чтобы разрешить кризис вокруг Украины.

«Войну не нужно было начинать, ее нужно было избежать. Что хорошего в начале санкционной войны или отправке оружия? Ничего! А как же невиновные? Политика провалилась, но еще есть время сесть за стол переговоров», — сказал президент Мексики.

Ранее Обрадор сообщил, что Мексика не присоединится к санкциям против России.



