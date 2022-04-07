Президент Мексики осудил антироссийские санкции
Мексиканский президент Мануэль Лопес Обрадор осудил США за санкции в отношении России, сообщает телеканал «360».
Также глава государства негативно отозвался об ограничительных мерах в отношении Москвы и Минска. Обрадор отметил неудовлетворительную работу ООН в содействии диалогу и переговорам, чтобы разрешить кризис вокруг Украины.
«Войну не нужно было начинать, ее нужно было избежать. Что хорошего в начале санкционной войны или отправке оружия? Ничего! А как же невиновные? Политика провалилась, но еще есть время сесть за стол переговоров», — сказал президент Мексики.
Ранее Обрадор сообщил, что Мексика не присоединится к санкциям против России.
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