Без доллара и SWIFT? Что грозит России за признание ДНР и ЛНР
После признания ДНР и ЛНР и ввода войск России могут грозить беспрецедентные санкции, США объявят о них в самое ближайшее время.
Соединенные Штаты намерены объявить о новых санкциях против России в ответ на признание независимости ДНР и ЛНР, после которого Москва согласовала с Донецк и Луганском ввод войск на территории республик. Как отметили в американской администрации, США координируют готовящееся заявление с партнерами и союзниками.
Так, в сенаторских законопроектах США говорится о том, что санкции могут быть введены против России из-за «враждебных действий против Украины», которые нацелены на «оккупацию территорий или вмешательство в ее суверенитет и территориальную целостность».
Между тем американская администрация уже подготовила новый пакет санкций против России в случае дальнейшего обострения ситуации вокруг Украины. В этот раз они предусматривают запрет банкам США обрабатывать транзакции для крупных банков России.
Так, США совместно с Евросоюзом заявляли, что планируют ввести санкции против крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Рассматриваются варианты ограничений на конвертацию рубля в доллары и евро, а также отключение от межбанковской системы SWIFT.
Позднее заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх заявил, что санкции скорее всего не будут включать отключение страны от SWIFT. При этом от подчеркнул, что Россия столкнется с «огромными последствиями» как для ее экономики, так и для ее стратегического положения в мире в случае агрессии в сторону Украины.
В свою очередь член комитета по иностранным делам Сената США, республиканец Марко Рубио представил свой проект санкций в отношении России. Согласно документу, при «вторжении» России на украинскую территорию будут введены ограничения против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главы Минобороны Сергея Шойгу и «российских олигархов». Сенатор предлагает аннулировать их потенциальные американские визы и заморозить возможные активы в Соединенных Штатах.
Председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что Россия должна быть готова к беспрецедентным санкциям со стороны США в случае признания ДНР и ЛНР.
«В случае признания республик Донбасса, США введут беспрецедентные санкции в отношении России. Но я сомневаюсь в том, что Североатлантический альянс будет воевать за Украину. Этого не произойдет, если мы исходим из текущих геополитических раскладов», - сказал Мезюхо.
В свою очередь бывший министр экономики России, доктор экономических наук Андрей Нечаев в беседе с «Радиоточкой НСН» подчеркивал, что после признания Донбасса Запад введет против России санкции, от жесткости которых будет зависеть судьба рубля, возможная инфляция и рост цен.
«Здесь есть две составляющих. Первая – какие последуют санкции. Второй момент – насколько увеличится помощь этим никем не признанным республикам, поскольку придется российском бюджету раскошеливаться. От того, как отреагирует Запад, жесткие ли будут санкции, будет зависеть, насколько ослабеет рубль, если ослабеет. От этого будет зависеть последующая инфляция», - сказал Нечаев.
Тем временем бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что самой чувствительной санкционной мерой для российской экономики может стать запрет на расчеты в долларах.
«В этой формулировке - это замораживание корреспондентских счетов ведущих российских банков в Банке Америки. Таким образом, если это будет принято, расчеты в долларах для всей российской экономики станут невозможными. Нельзя будет ни заплатить по импорту, ни получить платежи за экспорт. Все, что рассчитывается в долларах, будет невозможно осуществить. Для физических лиц, соответственно, будут заморожены любые транзакции, то есть они не будут производиться в долларах ни внутрь страны, ни из России. Это одно из самых серьезных возможных санкционных мероприятий, потому что значительная часть расчетов даже внутри нашего евразийского экономического сообщества происходят в долларах между экономиками, между физлицами», - сказал Дубинин.
Финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что российские банки готовы к новым экономическим санкциям США и Европы, однако могут столкнуться с серьезным дефицитом валюты, проблемы могут возникнуть и у желающих провести операции с заграничными счетами.
«Поведение отечественного финансового рынка тоже говорит о вероятности введения [санкций]. Скорее всего, под санкции попадет «Газпром» - европейцы могут попытаться наказать его за текущие цены на газ в Европе. Им нужно найти козла отпущения. Под санкции также может попасть почти вся банковская система. Мы еще не знаем, насколько серьезно это будет. Либо ее просто отключат от системы SWIFT, что осложнит долларовые расчеты. Либо американцы вообще заблокируют корреспондентские счета. Если перестанут проводить платежи, то с долларами ничего не получится сделать», - сказал Левченко.
Со своей стороны премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Мюнхенской конференции по безопасности заявлял, что экономических санкций со стороны западных стран в отношении России может оказаться недостаточно, чтобы сдержать Москву от агрессии в отношении Киева.
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