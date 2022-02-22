Без доллара и SWIFT? Что грозит России за признание ДНР и ЛНР

Так, в сенаторских законопроектах США говорится о том, что санкции могут быть введены против России из-за «враждебных действий против Украины», которые нацелены на «оккупацию территорий или вмешательство в ее суверенитет и территориальную целостность».

Между тем американская администрация уже подготовила новый пакет санкций против России в случае дальнейшего обострения ситуации вокруг Украины. В этот раз они предусматривают запрет банкам США обрабатывать транзакции для крупных банков России.