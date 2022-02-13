Зеленский призвал ввести санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем заявил о готовности урегулировать конфликт политико-дипломатическим путем, а также призвал в отношении России ввести санкции. Об этом говорится на сайте главы государства.

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«Мы выступаем за политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Мы не будем подвергаться провокациям… Мы понимаем все риски и готовы к развитию любого сценария. Но мы находимся в этой ситуации с 2014 года. А сегодня для нас самый главный враг — это паника», — заявил Зеленский.

Также собеседники обменялись мнениями в связи с последними международными событиями.

«Президент Украины также заявил о необходимости введения превентивных санкций против России с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Мишель в свою очередь заверил президента Украины в решительной и непреклонной поддержке ЕС.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов, заявил, что США в любом случае разработают новые ограничительные меры против Москвы, сообщает «РЕН ТВ».

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ФОТО: РИА Новости
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