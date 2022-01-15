В США представили новый проект санкций против России и лично Путина

Проект получил название «Закон о сдерживании авторитарных военных действий 2022». Согласно документу, при «вторжении» РФ на украинскую территорию будут введены ограничения против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главы Минобороны Сергея Шойгу, «российских олигархов». Сенатор предлагает аннулировать их потенциальные американские визы и заморозить возможные активы в Соединенных Штатах.

Кроме того, Рубио считает необходимым запретить сделки с российскими компаниями «в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах российской экономики». Проект обязывает госсекретаря США разработать стратегию действий властей, которые могут «подтолкнуть другие страны» к введению антироссийских санкций. Также сенатор предлагает ввести ограничения против газопровода «Северный поток-2» и межбанковской системы SWIFT, если та продолжит «предоставление услуг российским банкам и компаниям, попавшим под санкции законопроекта».

Ранее сенаторы-демократы внесли в Сенат законопроект о новых санкциях в отношении РФ на случай обострения ситуации вокруг Украины. Документ предусматривает введение ограничений в отношении президента России, премьера, министров иностранных дел и обороны, начальника Генштаба, а также Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка.

