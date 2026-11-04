Умер мастер итальянского эротического кино Тинто Брасс
Мастер итальянского эротического кино Тинто Брасс умер в возрасте 93 лет. Об этом со ссылкой на семью кинорежиссёра сообщает агентство Ansa.
Супруга Брасс Катерина Варци рассказала, что режиссер, сценарист, монтажер и писатель скончался утром 4 ноября в Риме. Причина смерти не раскрывается.
«В настоящее время семья планирует провести строго частные похороны», - говорится в сообщении.
Тинто Брасс родился в Милане 26 марта 1933 года. На старте карьеры он снимал комедии, киноновеллы, а также вестерны. Однако окончательно в кинематографе он утвердился в качестве мастера эротических фантазий.
В апреле 2010 года Брасс перенёс инсульт. После этого он фильмов больше не снимал.
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