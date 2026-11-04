Умер мастер итальянского эротического кино Тинто Брасс

Супруга Брасс Катерина Варци рассказала, что режиссер, сценарист, монтажер и писатель скончался утром 4 ноября в Риме. Причина смерти не раскрывается.

«В настоящее время семья планирует провести строго частные похороны», - говорится в сообщении.

Тинто Брасс родился в Милане 26 марта 1933 года. На старте карьеры он снимал комедии, киноновеллы, а также вестерны. Однако окончательно в кинематографе он утвердился в качестве мастера эротических фантазий.

В апреле 2010 года Брасс перенёс инсульт. После этого он фильмов больше не снимал.

