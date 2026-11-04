«Самая массовая история — про непредоставление положенного при задержках (рейсов - прим. НСН): когда должны дать воду, питание, гостиницу на ночь. Это чаще всего не предоставляют. Мы выступали с предложением к правительству, Минтрансу, чтобы при аэропортах сделали службы по урегулированию таких ситуаций, которые должны были бы всех обеспечить в нормативные сроки, а потом эти расходы выставить авиакомпаниям. Но мы получили ответ, что в этом не видят необходимости, так как это обязанность авиакомпании, и она урегулирована. Да, обязанность есть, но на практике, особенно при массовых задержках, она становится неисполнимой, потому что авиакомпании и их представители просто не справляются. Например, они закладывают, что в день одна десятая рейсов задерживается, поэтому должен быть запас воды, питания и резерва гостиничных мест на такое количество людей. А у них раз, и десять рейсов задержали, соответственно они всех напоить, накормить и разместить не могут», - рассказал специалист.

Койтов подчеркнул, что при отмене рейсов авиакомпании возвращают деньги не всем пассажирам.