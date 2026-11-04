В Союзе потребителей РФ раскрыли, когда авиакомпании возвращают деньги при отмене рейсов
Глава организации Алексей Койтов в эфире НСН рассказал, что потребители чаще всего жалуются на то, что их не обеспечили положенными при отмене рейсов вещами: от питания, до места в гостинице.
При массовых отменах рейсов авиакомпании возвращают деньги не всем пассажирам, а быстрее отдают их тем, кто больше возмущается, авиаперевозчики оплачивают расходы потребителей, только если сами виноваты в отмене или переносе рейса, но не в форс-мажорных ситуациях, при которых, кстати, растет спрос на страховки. Об этом в беседе с НСН заявил глава Союза потребителей России Алексей Койтов.
Ранее «Известия» сообщили, что авиавласти обсуждают упрощение процедуры возврата средств за билеты при отмене регулярных рейсов. Предлагается ввести единый электронный порядок, при котором пассажиру будет достаточно одного подтверждения без подачи отдельного заявления. Отмечается, что средства должны поступить в течение десяти дней.
При этом представители авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа» рассказали, что пассажиры и сейчас могут оперативно оформить возврат билета через личный кабинет на сайте. Койтов поддержал упрощение процедуры.
«Конечно, мы только за. Любое упрощение делает жизнь потребителя легче. Речь о том, что в случае отмены рейса по вине авиакомпании, либо по форс-мажорным причинам, чтобы она автоматически сама возвращала потребителям деньги через те каналы, как она их получила: через агентов или напрямую», - сказал он.
При этом глава союза указал, на что чаще всего жалуются потребители.
«Самая массовая история — про непредоставление положенного при задержках (рейсов - прим. НСН): когда должны дать воду, питание, гостиницу на ночь. Это чаще всего не предоставляют. Мы выступали с предложением к правительству, Минтрансу, чтобы при аэропортах сделали службы по урегулированию таких ситуаций, которые должны были бы всех обеспечить в нормативные сроки, а потом эти расходы выставить авиакомпаниям. Но мы получили ответ, что в этом не видят необходимости, так как это обязанность авиакомпании, и она урегулирована. Да, обязанность есть, но на практике, особенно при массовых задержках, она становится неисполнимой, потому что авиакомпании и их представители просто не справляются. Например, они закладывают, что в день одна десятая рейсов задерживается, поэтому должен быть запас воды, питания и резерва гостиничных мест на такое количество людей. А у них раз, и десять рейсов задержали, соответственно они всех напоить, накормить и разместить не могут», - рассказал специалист.
Койтов подчеркнул, что при отмене рейсов авиакомпании возвращают деньги не всем пассажирам.
«Насчет невыплат, невозврата денег — да, такое бывает. При массовых отменах авиакомпании, чем дольше она не возвращает деньги потребителям, тем ей выгодней, тем дольше она может распоряжаться этими деньгами. Плюс не все 100% потребителей пойдут заявлять эти требования. Кто-то не потребует, и тогда у компании вообще эти деньги останутся. Конечно, это будет неосновательное обогащение, но по факту это имеет место быть. Поэтому авиакомпания не спешит и, как правило, начинает выплачивать тем, кто больше всего возмущается и заявляет свои претензии», - объяснил он.
Кроме того, сейчас участились случаи, когда самолет прилетает, например, не в Москву, а в Санкт-Петербург, а пассажиры в итоге сами вынуждены оплачивать себе проживание в другом городе в период ожидания нового рейса или покупать билеты на поезд за свой счет. По словам Койтова, авиакомпания возмещают все расходы и убытки, только если она сама виновата в отмене рейса.
«Здесь очень простое разграничение. Если задержка, отмена, изменение рейса произошли по вине авиакомпании, она отвечает за все: за возврат денег, возмещение убытков, которые возникли у потребителя, неустойки, по воздушному кодексу, и так далее. А если причина — форс-мажор, то есть вины авиакомпании нет, и она обязана исполнять требования властей, это вне зоны ее ответственности, и тут она должна вернуть только стоимость билетов», - отметил он.
Специалист также добавил, что на фоне таких форс-мажорных ситуаций растет спрос на страховки.
«В этом смысле возрастает актуальность всякого рода страховок, которые сейчас активно стали предлагать. Но надо внимательно читать, что за страховку человек покупает, потому что, к сожалению, часто бывает, что потребитель покупает страховку на случай вины авиакомпании. То есть на те случаи, когда он и так имеет право все получить. Если и приобретать страховку, то именно от таких форс-мажорных ситуаций, где без нее никто ничего не возместит, и тогда она имеет ценность», - заключил собеседник НСН.
Ранее председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сообщил, что законопроект, регулирующий применение овербукинга, учитывает и интересы граждан, и интересы авиакомпаний, по его словам, если человек готов к переносу рейса, то он должен получать автоматическую компенсацию.
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