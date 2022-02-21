Рубль падает на фоне продолжающейся эскалации в Донбассе

Доллар во время торгов в понедельник днем поднялся выше 78 рублей. По данным на 14.40 по московскому времени он торговался по 78 рублей 13 копеек.

Курс евро также продолжает расти. По данным на 14.44 он торгуется по 88 рублей 69 копеек.