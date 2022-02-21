Рубль падает на фоне продолжающейся эскалации в Донбассе
Доллар во время торгов в понедельник днем поднялся выше 78 рублей. По данным на 14.40 по московскому времени он торговался по 78 рублей 13 копеек.
Курс евро также продолжает расти. По данным на 14.44 он торгуется по 88 рублей 69 копеек.
Национальная валюта продолжает падение на фоне новостей о продолжении эскалации в Донбассе.
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 22 февраля, вырос на 1 рубль и составил 76 рублей 77 копеек. Евро увеличился на 1 рубль 19 копеек – до 87 рублей 34 копеек.
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