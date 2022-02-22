Сенатор Климов: Россия признает ЛНР и ДНР в фактически установленных границах

«Речь идет, разумеется, о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах. Все остальное находится за рамками юридических действий», — указал сенатор.

Климов добавил, что подписанные с ДНР и ЛНР договоры будут ратифицированы Совфедом во вторник.

Накануне президент Владимир Путин в видеообращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, пишет РИА ФАН. Также глава государства подписал с лидерами республик соглашения о дружбе и сотрудничестве, отмечает Газета.ру.



