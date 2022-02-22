Сенатор Климов: Россия признает ЛНР и ДНР в фактически установленных границах

Россия признает Донецкую и Луганскую народные республики (ЛНР и ДНР) в фактически установленных ныне границах. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире телеканала «Россия 24».

Сенатор Климов объяснил важность независимости для ДНР и ЛНР

«Речь идет, разумеется, о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах. Все остальное находится за рамками юридических действий», — указал сенатор.

Климов добавил, что подписанные с ДНР и ЛНР договоры будут ратифицированы Совфедом во вторник.

Накануне президент Владимир Путин в видеообращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, пишет РИА ФАН. Также глава государства подписал с лидерами республик соглашения о дружбе и сотрудничестве, отмечает Газета.ру.


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ФОТО: РИА Новости
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