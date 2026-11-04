В Томской области голодный медведь залез в жилой дом и уснул
В Томской области голодный медведь залез в жилой дом и уснул на диване. Об этом РАИ Новости рассказала глава Толпаровского сельского поселения Людмила Гаврилова.
По её словам, инцидент произошёл в посёлке Неготка. В это время хозяйка была в отъезде, а зверь «окно выставил и всё разбил, холодильник разгрыз».
«Во время того, как он там бегал и всё дёргал, даже телевизор включился. Потом, видно, перекусил и спать лёг на диван», — сообщила Гаврилова.
Она добавила, что спящего медведя обнаружил родственник хозяйки. Он позвал на помощь жителей посёлка и медведя застрелили.
Ранее председатель правления калужского фонда благополучия медведей «Мир медведей» Андрей Иванов заявил, что данные о небывалой агрессии медведей в 2026 году не соответствуют действительности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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