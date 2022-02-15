МИД КНР: Санкции против России не помогут решить украинский вопрос
Слепое введение новых санкций против России и давление на нее не будут способствовать снижению напряженности вокруг украинского конфликта. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.
По его словам, сейчас «раздувать опасения по поводу войны - это безответственно». Он добавил, что пропаганда блоковой конфронтации служит путем возвращения к холодной войне.
Вэньбинь также призвал стороны выполнять Минские соглашения, создав условия для политического урегулирования украинского кризиса.
Ранее Китай выступил против дальнейшего расширения НАТО.
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