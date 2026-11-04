Трамп заявил, что у США нет нужды применять ядерное оружие против Ирана

У США нет нужды применять ядерное оружие против Ирана. Об этом в телефонном интервью газете Politico заявил американский лидер Дональд Трамп.

Трамп не исключил эскалацию в конфликте с Ираном

Глава Белого дома объяснил свою позицию тем, что Вашингтон вывел Тегеран «из строя уже на 90%».

«Поэтому мне это не нужно», - сказал он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Трамп удерживает мир от третьей мировой войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ИранСШАДональд Трамп

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