«Придется раскошеливаться»: Экс-министр экономики рассказал об эффекте от признания республик Донбасса

Пока ситуация с признанием ДНР и ЛНР является «странной игрой» с возможностью «обратного отыгрыша» со стороны президента России, сказал НСН Андрей Нечаев.

В случае признания Россией ДНР и ЛНР наверняка последуют санкции Запада, от жесткости которых будет зависеть судьба рубля, возможная инфляция и рост цен, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил бывший министр экономики России, доктор экономических наук Андрей Нечаев.

Госдума ранее во вторник приняла постановление о немедленном направлении президенту Владимиру Путину обращения о необходимости признания самопровозглашенных республик Донбасса.

Госдума приняла проект постановления о признании ДНР и ЛНР
«Здесь есть две составляющих. Первая – какие последуют санкции, если признание произойдет, и насколько они будут жесткими. Второй момент – насколько увеличится помощь этим никем не признанным республикам, поскольку придется российском бюджету раскошеливаться. От того, как отреагирует Запад, жесткие ли будут санкции, будет зависеть, насколько ослабеет рубль, если ослабеет. От этого будет зависеть последующая инфляция», - сказал Нечаев.

При этом он отметил, что пока идет «странная игра», в которой Россия оставила за собой возможность «обратного отыгрыша».

«Я думаю, в случае признания (республик Донбасса – прим. НСН) в окончательном варианте, санкции наверняка будут. Пока же это просто странная игра, нагнетание обстановки с тем, чтобы, видимо, наоборот побудить Запад пойти на уступки в случае "обратного отыгрыша". Это же не окончательное решение, они еще оставили президенту возможность с ним не согласиться», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Журналистов призвали не «обсасывать» тему признания республик Донбасса

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев высказал мнение, что россияне готовы к ухудшению уровня жизни из-за санкций, которые могут последовать после признания ДНР и ЛНР, например, отказаться от 13-й зарплаты.

При этом депутаты Госдумы от партии «Новые люди» единогласно проголосовали против признания самопровозглашённых республик Донбасса. По словам заместителя руководителя фракции Сарданы Авксентьевой, эту проблему следует решать дипломатическими методами.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЭкономикаДонбасс
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