Куртукова ответила Пелагее, раскритиковавшей песню «Матушка»
4 ноября 202614:31
Алексей Филимонов
Певица Татьяна Куртукова ответила заслуженной артистке РФ Пелагее, которвя раскритиковала песню «Матушка». Об этом пишет NEWS.ru.
Сообщается, что Пелагея назвала трек «Матушка» псевдонародным.
«Каждый имеет право на собственное мнение», - сказала Куртукова на концерте, посвященном 65-летию Государственного Кремлевского дворца.
Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил «Радиоточке НСН», что песня «Матушка» стала символом единения.
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