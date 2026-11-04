Куртукова ответила Пелагее, раскритиковавшей песню «Матушка»

Певица Татьяна Куртукова ответила заслуженной артистке РФ Пелагее, которвя раскритиковала песню «Матушка». Об этом пишет NEWS.ru.

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Сообщается, что Пелагея назвала трек «Матушка» псевдонародным.

«Каждый имеет право на собственное мнение», - сказала Куртукова на концерте, посвященном 65-летию Государственного Кремлевского дворца.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил «Радиоточке НСН», что песня «Матушка» стала символом единения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПелагеяМузыкаПесня

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