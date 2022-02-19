Великобритания согласовала с G7 и ЕС антироссийские санкции на случай «вторжения» на Украину

«Уступки не остановят Россию от вторжения. Мы должны показать силу, поддержав Украину», — считает министр.

По словам Трасс, Лондон должен обеспечить готовность жесткого пакета антироссийских санкций «на случай чрезвычайной ситуации». Глава МИД подчеркнула, что Британия согласовала ограничительные меры с союзниками в G7 и ЕС, в том числе с Германией.

Ранее Сенат США принял резолюцию о поддержке санкций в отношении РФ в случае «вторжения» России на Украину. Документ не имеет законодательной силы, однако должен стать для Кремля предостережением о серьезных последствиях эскалации.

