Великобритания согласовала с G7 и ЕС антироссийские санкции на случай «вторжения» на Украину

Великобритания согласовала с партнерами по Группе семи (G7) и Евросоюзу санкции, которые могут быть введены в отношении России в случае «вторжения» на Украину. Об этом сообщила глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

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«Уступки не остановят Россию от вторжения. Мы должны показать силу, поддержав Украину», — считает министр.

По словам Трасс, Лондон должен обеспечить готовность жесткого пакета антироссийских санкций «на случай чрезвычайной ситуации». Глава МИД подчеркнула, что Британия согласовала ограничительные меры с союзниками в G7 и ЕС, в том числе с Германией.

Ранее Сенат США принял резолюцию о поддержке санкций в отношении РФ в случае «вторжения» России на Украину. Документ не имеет законодательной силы, однако должен стать для Кремля предостережением о серьезных последствиях эскалации.

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